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lere talep yağdı

Tahvillere talep yağdı
Merkez Bankası'nın attığı adımların ardınan Türk lerine de talep arttı. Hazine'nin dün gerçekleştirdiği 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçlarında rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 3 milyar 647 milyon lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1 milyar 20 milyon lirası kamudan olmak üzere 4 milyar 667 milyon lira borçlanma gerçekleştirildi. İhalelerde ise 5 yıllık tahvilde teklif 1 milyar 610 milyon lira, satış 834.6 milyon lira olarak gerçekleşti.
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