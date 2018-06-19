Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önünü açacak düzenleme yapılmalı" dedi. Yaş engeline takılan esnaf için emeklilik hakkı getirilmesini isteyen Palandöken, bu kapsamda yeni bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Palandöken, şunları kaydetti: "Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önünü açacak düzenleme yapılmalı. Emekli maaşı da artırılmalı."
Bağ-Kur’luya erken emeklilik
Etiketler: bendevi palandöken , Esnaf
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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