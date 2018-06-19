Bağ-Kur’luya erken emeklilik

, "Uzun yıllar çalışıp primgün sayısını dolduran ve emekliliğineçok kısa bir süre kalan" dedi.Yaş engeline takılan esnaf için emeklilikhakkı getirilmesini isteyenbu kapsamda yeni bir çalışma yapılmasıgerektiğini belirtti. Palandöken, şunlarıkaydetti: "Uzun yıllar çalışıp prim günsayısını dolduran ve emekliliğine çok kısabir süre kalan esnafımızın yaşı beklemedenemekli olabilmesinin önünü açacakdüzenleme yapılmalı.."