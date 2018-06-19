Kamu maliyesinde tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir performansa imza atan Türkiye, Mayıs'ta da bu performansı korudu. Merkezi yönetim bütçesi Mayıs'ta 3 ay aradan sonra yeniden fazla verdi. Mayıs'ta bütçe fazlası 2.7 milyar lira oldu. Faiz dışı fazla ise 8.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artarak 70 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 20.2 oranında artarak 61.2 milyar lira oldu.
Bütçemiz fazla verdi
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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