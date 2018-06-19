Bünyesinde Enerjisa Enerji A.Ş. ve Enerjisa Üretim A.Ş. şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı'na Kıvanç Zaimler atandı. Bu atama ile birlikte Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Enerjisa Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de Kıvanç Zaimler üstlenecek. Enerjisa Enerji CEO'luğuna ise Ziya Erdem getirildi. Zaimler ve Erdem, 1 Temmuz itibarıyla yeni görevlerine başlayacak.
Sabancı’dan enerji hamlesi
Etiketler: Sabancı Holding , enerji , Enerjisa Üretim
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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