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Sabancı’dan hamlesi

Sabancı’dan enerji hamlesi
Bünyesinde sa Enerji A.Ş. ve Enerjisa Üretim A.Ş. şirketlerini bulunduran, Enerji Grup Başkanlığı'na Kıvanç Zaimler atandı. Bu atama ile birlikte Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de Kıvanç Zaimler üstlenecek. Enerjisa Enerji CEO'luğuna ise Ziya Erdem getirildi. Zaimler ve Erdem, 1 Temmuz itibarıyla yeni görevlerine başlayacak.
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