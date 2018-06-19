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’lere yerli not

KOBi’lere yerli not
Hükümet, ekonomideki büyümeyi görmezden gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının saldırılarına karşı önemli bir adım atıyor. Küçük işletmelerin derecelendirme notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak için derecelendirme kuruluşu kuruluyor. Özel sektör eliyle kurulacak derecelendirme kuruluşu seçimlerden sonra faaliyete başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "'leri değerlendirecek bir kuruluş kuruyoruz. Zamanla uluslararası olacak" dedi.
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