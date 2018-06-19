Hükümet, ekonomideki büyümeyi görmezden gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının saldırılarına karşı önemli bir adım atıyor. Küçük işletmelerin derecelendirme notlarına ilişkin veri altyapısını sağlamak için derecelendirme kuruluşu kuruluyor. Özel sektör eliyle kurulacak derecelendirme kuruluşu seçimlerden sonra faaliyete başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "KOBİ'leri değerlendirecek bir kuruluş kuruyoruz. Zamanla uluslararası olacak" dedi.
KOBi’lere yerli not
Etiketler: KOBİ
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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