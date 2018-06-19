Kur üzerinden yapılan operasyonlara rağmen, ekonomide gıpta ile izlenen performans güçlenerek devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olan Türkiye'de, işsizlik 22 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, 2018 Mart döneminde işsizlik, geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puan azalarak yüzde 10.1 ile Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. İşsizlik Şubat ayına göre de 0.5 puan azaldı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bine indi. İstihdam edilenlerin sayısı, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 47.1 oldu. Türkiye'de genç işsizlik oranı Mart'ta yüzde 17.7 ile son 22 ayın en düşük seviyesine gerilerken, söz konusu oranla Euro Bölgesi ve AB ülkeleri ortalamalarına yakın bir performans yakalandı.
İşsizlik 22 ayın dibinde
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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