Gençlere çifte kazanç

HÜKÜMET, bu yıl İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 250 bin kişiye istihdam açmayı hedeflerken, gençlere yönelik 2 önemli uygulamanın da startını verdi. 10 bin liralık kupon uygulamasıyla gençler bilişim, kodlama gibi alanlarda eğitim alacak. Bu sürede cep harçlığı ve sigortaları da ödenecek. Üniversiteli gençlere de asgari ücretle sosyal çalışma programı başlıyor.
ASGARİ ÜCRETLİ İŞ
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz. Gençlerimizin diline, bakış açısına uygun mobil uygulamamızı da kısa sürede devreye sokacağız" dedi. Sarıeroğlu, İŞKUR'un gençlere yönelik kupon uygulamasının ve sosyal çalışma programının startını verdiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un istihdam boyutuyla ilgili iki yeni düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:
İŞKUR'un 10 bin liralık kupon uygulaması, Temmuz'da start alacak. Gençler, bu yöntemle, kendi istedikleri zaman dilinde eğitim alabilecek. Gençlerin eğitim masrafları kupondan karşılanacak. Günlük 54 lira harçlığın yanı sıra sigortaları yatacak.
EĞİTİM kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak.
YENI nesil sanayiciliğe uygun siber güvenlik, bilişim, kodlama gibi alanlarda eğitim programları gerçekleştirilecek. Koordinasyonu İŞKUR yaparken, eğitimlerin içeriğini ise işverenler hazırlayacak.
TALEBI kabul edilen gençlere eğitim kuponu verilecek. Yazılım uzmanlığına ilişkin kuponu alacak genç, akredite edilen kuruluşa gidecek. Kendisine uygun üniversite ya da eğitim kuruluşunu seçecek.
18-25 yaş arası gençler için okudukları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde sosyal çalışma programı uygulamaya konulacak. Gençlerimizin uzun vadeli sigortaları yapılacak. Asgari ücret üzerinden ödemeleri gerçekleştirilecek. Yurtlar da üniversiteler kapandıktan sonra ücretsiz hale gelecek.
400 TL KREŞ DESTEĞİ BAŞLADI
ÇALIŞMA Bakanı Sarıeroğlu, "İşbaşı eğitim programlarımıza ve mesleki eğitim kurslarımıza katılan kadınlarımıza 400 lira, 2-5 yaş çocukları için çocuk bakım desteği vermeye başladık" dedi. Taşeron uygulamasını da kaldırdıklarına değinen Sarıeroğlu, "Bundan sonra kamuya direk kadrolu işçi alımı yapacağız. İlk etapta Sağlık Bakanlığımızın bir 18 bin kişilik işçi alım talebi var" diye konuştu.
ASGARİ ÜCRETLİ İŞ
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İŞKUR aracılığıyla bu seneki işe yerleştirmeyle ilgili hedefimiz 1 milyon 250 bin. Bu hedefe ulaşmak için işe yerleştirme portalımızı güncelliyoruz. Gençlerimizin diline, bakış açısına uygun mobil uygulamamızı da kısa sürede devreye sokacağız" dedi. Sarıeroğlu, İŞKUR'un gençlere yönelik kupon uygulamasının ve sosyal çalışma programının startını verdiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un istihdam boyutuyla ilgili iki yeni düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:
İŞKUR'un 10 bin liralık kupon uygulaması, Temmuz'da start alacak. Gençler, bu yöntemle, kendi istedikleri zaman dilinde eğitim alabilecek. Gençlerin eğitim masrafları kupondan karşılanacak. Günlük 54 lira harçlığın yanı sıra sigortaları yatacak.
EĞİTİM kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak.
YENI nesil sanayiciliğe uygun siber güvenlik, bilişim, kodlama gibi alanlarda eğitim programları gerçekleştirilecek. Koordinasyonu İŞKUR yaparken, eğitimlerin içeriğini ise işverenler hazırlayacak.
TALEBI kabul edilen gençlere eğitim kuponu verilecek. Yazılım uzmanlığına ilişkin kuponu alacak genç, akredite edilen kuruluşa gidecek. Kendisine uygun üniversite ya da eğitim kuruluşunu seçecek.
18-25 yaş arası gençler için okudukları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde sosyal çalışma programı uygulamaya konulacak. Gençlerimizin uzun vadeli sigortaları yapılacak. Asgari ücret üzerinden ödemeleri gerçekleştirilecek. Yurtlar da üniversiteler kapandıktan sonra ücretsiz hale gelecek.
400 TL KREŞ DESTEĞİ BAŞLADI
ÇALIŞMA Bakanı Sarıeroğlu, "İşbaşı eğitim programlarımıza ve mesleki eğitim kurslarımıza katılan kadınlarımıza 400 lira, 2-5 yaş çocukları için çocuk bakım desteği vermeye başladık" dedi. Taşeron uygulamasını da kaldırdıklarına değinen Sarıeroğlu, "Bundan sonra kamuya direk kadrolu işçi alımı yapacağız. İlk etapta Sağlık Bakanlığımızın bir 18 bin kişilik işçi alım talebi var" diye konuştu.
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