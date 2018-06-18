Kanser hastasına ücretsiz tedavi

Sağlık Bakanlığı, dünyada bir ilke imza atacak. Özel hastanelerde yapılan tüm kanser ameliyatları ve tedavileri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği, kanser hastalarından özel hastanede cerrahi ücreti alınmaması yönündeki uygulama önümüzdeki ay başlatılacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, uygulamanın önümüzdeki günlerde başlayacağının müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş de konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanımız kanser ameliyatlarından özel hastanelerin fark almaması için talimat verdi. Şimdi bunu yerine getirmek için SGK ile çalıştık. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) düzenleme yaparak özel hastanelerin kanser cerrahisi fiyatlarını artıracağız. Devlet 'Tüm harcamayı ben vereyim ama hastadan para almayın' diyecek. Kanser cerrahisi de SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz olacak. Bir kanser hastası tüm tedavi süresince özel hastanede özel doktordan tedavi almak istiyorsa, ışın tedavisi, kürleri, ilaçları ve ameliyatında cebinden 5 kuruş ödemeyecek."
SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK
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