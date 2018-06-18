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ve ne kadar? (18 Haziran 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,7050 liradan, 5,4580 liradan haftaya başladı.

'da 4,7030 liradan alınan dolar, 4,7050 liradan satılıyor. 5,4560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4580 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanış olan 14 Haziran Perşembe günü doların satış fiyatı 4,6270 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4730 lira olmuştu.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 09:49
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