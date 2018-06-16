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Hayırsevere muafiyeti

Maliye Bakanı , hayırseverler tarafından yapılan cami, okul, hastane, yetiştirme yurdu ve huzur evi inşaatına muafiyeti getirdiklerini açıkladı.

Hayırsevere KDV muafiyeti

Cami ve okul yaptırana muafiyeti geliyor. Maliye Bakanı , "Bundan sonra hayırseverler tarafından yapılan okul, sağlık tesisi, yetiştirme yurdu, huzur evi ve ibadethaneleri kamuya yapan hayırseverlere KDV istisnası getirdik. Hayırseverler bundan sonra yaptıkları okulun çimentosu, demiri, fayansı için hiçbir şekilde KDV ödemeyecek. 5 milyon liralık bir okul inşaatında 900 bin liraya kadar bir katma değer vergisi istisnasından yararlanacak" dedi. Cami yaptırma derneklerinin de faydalanacağı düzenlemeyle KDV'siz demir ve çimento alınabilecek.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 12:33
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