Türkiye'de geliştirdikleri yeni sabit altyapı paylaşım modelinin tüm dünyaya örnek olacağını belirten Türk Telekom CEO'su Paul Doany, "Türk uUsulü bir çözüm arayışına gittik ve sunduğumuz mevcut altyapı kiralama protokolü üzerinde mutabık kalındı. Ortak yatırım modelinin operatörlerin yeni yatırımlar yapıp mevcut altyapıyı geliştirmelerini teşvik edici verimli bir model olduğunu herkes görecek" dedi. Yeni sistemde herkesin kazançlı çıkacağını dile getiren Doany, şunları kaydetti: "Yatırım maliyetlerinin azalmasıyla fiber hizmet kapsamı daha da yaygınlaşacak, hizmet kalitesi iyileşecek, fiberin eriştiği hane sayısında da önemli artış gerçekleşecek. Sabit altyapıda imtiyaz anlaşmalarıyla asıl mülkiyet kamuya ait olduğundan, günün sonunda yapılan tüm yatırımlar devlete ve ülke faydasına olacak. Kısacası bu işin asıl kazananı vatandaş ve Türkiye olacak." Türk Telekom'un her yıl için yaklaşık 3.5 milyar liralık bir yatırım bütçesi olduğunu dile getiren Doany, "2018 için öngörümüz yaklaşık 4.1 milyar lira yatırım yapmak" dedi.
Herkes kazanacak
Etiketler: türk telekom , Türkiye
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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