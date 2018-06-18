8 sektörde 3 milyon istihdam

Hükümet, 8 sektörde 10 dev atılım için düğmeye bastı. İmalat, bilişim, ulaştırma, ilaç, otomotiv, teknoloji tasarım, savunma sektörüne yönelik yeni stratejik kararlar yaşama geçiriliyor. Bu sektörlere yönelik yapılacak yeni projeler ve yatırımlarla 3 milyon yeni istihdam yaratılacak. İmalat sanayİinde 130 milyar dolarlık ara mali ithalatını oluşturan 43 kritik ürüne destek sağlanırken, sanayi bölgelerine 'model fabrikalar' kurulacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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