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35 bin kişiye iş kapısı açıldı

35 bin kişiye iş kapısı açıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, toplamda 45 milyar liralık yatırımla devreye alınacak Ceyhan Enerji İhtisas , Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleriyle 35 bin kişiye imkanı sağlayacaklarını bildirdi. Yeni mega endüstri bölgelerinin kurulması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özlü, gelecekte 140 milyar liralık yatırımla 100 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı hedeflediklerini de kaydetti.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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