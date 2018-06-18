Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, toplamda 45 milyar liralık yatırımla devreye alınacak Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası gibi mega endüstri bölgeleriyle 35 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını bildirdi. Yeni mega endüstri bölgelerinin kurulması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özlü, gelecekte 140 milyar liralık yatırımla 100 bin kişiye istihdam olanağı sunmayı hedeflediklerini de kaydetti.
35 bin kişiye iş kapısı açıldı
Etiketler: Faruk Özlü , Endüstri Bölgesi
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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