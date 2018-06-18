3.3 milyona ikinci maaş

Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan, 3'lü devlet katkısı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın daha cazip hale getirilmesi için çalışma yapılırken, kademeli geçiş de sürüyor. Yeni kademe 1 Temmuz'da devreye giriyor. Otomatik BES'e 1 Temmuz'dan itibaren 10-49 çalışanı olan özel sektör firmalarındaki 45 yaş altı çalışanlar dahil olacak. Bu kapsamda yaklaşık 3.3 milyon çalışanın sisteme katılması bekleniyor. BES'e otomatik katılım kapsamında çalışanlardan her ay prime esas kazancının yüzde 3'ü oranında kesinti yapılarak, hesabına aktarılıyor. Kapsamdaki çalışanlardan ilk kesinti maaşını peşin alıyorlarsa 1 Temmuz'da, çalışarak alıyorlarsa 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Çalışanların 2 aylık cayma süresi bulunuyor. 1 Ocak 2019'da da 5-10 çalışanı olan özel sektör firmalarının personeli sisteme katılacak.
BES YETKİSİ
Otomatik BES'i daha cazip hale getirecek düzenlemeler de yapılacak. Yasayla ilgili bakanlara devlet katkısının nemalandırılmasına, bin lira ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin esasları belirleme yetkisi verildi.
BES YETKİSİ
Otomatik BES'i daha cazip hale getirecek düzenlemeler de yapılacak. Yasayla ilgili bakanlara devlet katkısının nemalandırılmasına, bin lira ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin esasları belirleme yetkisi verildi.
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