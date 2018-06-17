Üniversite adayına ayda 700 lira

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Yekta Saraç, üniversite sınavına girecek 2 milyon öğrenciye burs müjdesi verdi. Stratejik alanları tercih eden başarılı öğrencilere aylık 700 TL burs verilecek. Burs verilecek bölümlere Veterinerlik, Uzay ve Astronomi bilimleri de eklendi. Türkiye için gelecekte stratejik olacak ve uzman yetiştirilmesi öncelikli olan bölümleri tercih eden öğrencilere burs programı başlattı. 23 bölüme uygulanan burs programı bu sene 36 bölüme çıkarıldı. Aylık 700 TL burs verilecek burs için tek şart ise ilgili bölümleri ilk üç tercih olarak yapmak. Önümüzdeki yıl, yani 2018-2019 eğitim öğretim yılı için YÖK Başarı Bursu verilen lisans programları kapsamına 5 lisans programını daha eklendi. Veteriner Fakülteleri ile birlikte Astronomi ve Uzay Bilimleri', 'Uzay Bilimleri ve Teknolojileri', 'Hidrojeoloji Mühendisliği' ve 'Tohum Bilimi ve Teknolojisi bölümleri de burs kapsamına alındı. Burs verilecek bazı bölümler şunlar:
BURS VERİLECEK BÖLÜMLER
Temel bilimler programlarında; biyoloji, fizik, kimya, matematik programlarına, ziraat programlarında; bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, ziraat mühendisliği programları, orman endüstrisi mühendisliği...
BURS VERİLECEK BÖLÜMLER
Temel bilimler programlarında; biyoloji, fizik, kimya, matematik programlarına, ziraat programlarında; bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, ziraat mühendisliği programları, orman endüstrisi mühendisliği...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.