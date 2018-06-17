Tarıma 6.7 milyarlık hibe

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın rakamları, kırsal kalkınmayı desteklemek üzere 6,7 milyar lira hibe verildiğini ortaya koydu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) programı kapsamında 10 bin 667 projeye hibe desteği verilirken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu projelerden 132'sinin bireysel düzeyde yaşanan sorunlardan dolayı iptal edildiğini söyledi. Bakan Fakıbaba, IPARD kapsamında desteklenen projelerin son ödemesinin ardından denetlendiğini söyledi.



Evrin GÜVENDİK

