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Hayırsevere KDV yok!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ler tarafından yapılan cami, okul, hastane, yetiştirme yurdu ve huzur evi inşaatına KDV muafiyeti getirdiklerini açıkladı. Ağbal, "Hayırseverler bundan sonra yaptıkları okulun çimentosu, demiri, fayansı için hiçbir şekilde ödemeyecek. 5 milyon liralık bir okul inşaatında 900 bin liraya kadar bir katma değer vergisi istisnasından yararlanacak" dedi. Cami yaptırma derneklerinin de faydalanacağı düzenlemeyle KDV'siz demir ve çimento alınabilecek.
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