Maliye Bakanı Naci Ağbal, hayırseverler tarafından yapılan cami, okul, hastane, yetiştirme yurdu ve huzur evi inşaatına KDV muafiyeti getirdiklerini açıkladı. Ağbal, "Hayırseverler bundan sonra yaptıkları okulun çimentosu, demiri, fayansı için hiçbir şekilde KDV ödemeyecek. 5 milyon liralık bir okul inşaatında 900 bin liraya kadar bir katma değer vergisi istisnasından yararlanacak" dedi. Cami yaptırma derneklerinin de faydalanacağı düzenlemeyle KDV'siz demir ve çimento alınabilecek.
Hayırsevere KDV yok!
Etiketler: kdv , Naci Ağbal , Hayırsever
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.