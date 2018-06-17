VODAFONE, Babalar Günü'ne özel olarak hazırladığı iki farklı hediye aksesuar kampanyası ile müşterilerinin bu özel güne yönelik alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor. Hediyesini online kanaldan almak isteyen Vodafone'lular, Online Mağaza üzerinden cihaz aldıklarında speaker ve powerbank gibi sürpriz hediyeler kazanırken, akıllı telefonunu Vodafone Pass'li Red tarifeleri ile Vodafone mağazalarından alanlar ise 75 TL'lik aksesuar çekine sahip oluyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Akıllı cihaz piyasasının en gelişmiş ürünlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Babalar Günü için iki farklı kampanya düzenleyerek müşterilerimizin hediye alışverişi deneyimini kolaylaştırıyoruz. Babasına farklı bir hediye sunmak isteyen herkesi Vodafone'a bekliyoruz."
Babalar için kampanya
Etiketler: Babalar Günü , kampanya
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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