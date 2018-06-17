;
Yol Durumu
  1. Tarıma 6.7 milyarlık hibe
  2. Üniversite adayına ayda 700 lira

Babalar için

Babalar için kampanya
VODAFONE, 'ne özel olarak hazırladığı iki farklı hediye aksesuar sı ile müşterilerinin bu özel güne yönelik alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor. Hediyesini online kanaldan almak isteyen Vodafone'lular, Online Mağaza üzerinden cihaz aldıklarında speaker ve powerbank gibi sürpriz hediyeler kazanırken, akıllı telefonunu Vodafone Pass'li Red tarifeleri ile Vodafone mağazalarından alanlar ise 75 TL'lik aksesuar çekine sahip oluyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Akıllı cihaz piyasasının en gelişmiş ürünlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Babalar Günü için iki farklı kampanya düzenleyerek müşterilerimizin hediye alışverişi deneyimini kolaylaştırıyoruz. Babasına farklı bir hediye sunmak isteyen herkesi Vodafone'a bekliyoruz."
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar