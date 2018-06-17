İstanbul’a tren müjdesi

Türkıye'nin mega projelerinden olan Yeni Havalimanı'nın açılmasına az süre kala Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, vatandaşların havalimanına kolay ulaşımı için hayata geçirilen banliyö hatları projesinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Gebze-Sabiha Gökçen- Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Yeni Havalimanı- Halkalı arasında planlanan hızlı demiryolu projesinin 2 kesimden oluştuğunu kaydeden Arslan, "Edirneİstanbul (Halkalı-Kapıkule) Demiryolu, Marmaray, İstanbul-Ankara YHT hattı, Ankara-Sivas YHT hattı, Sivas-Erzincan Hızlı Tren ve Erzincan-Erzurum- Kars Hızlı Tren projeleri ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu projesinin en önemli halkalarını oluşturmaktadır" dedi.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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