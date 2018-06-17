2.5 milyon esnafa müjde

Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek, hamleye hazırlanıyor. Hükümet, esnafa kredide sübvansiyon oranını yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 460 bine ulaştı. Esnaf kredileri için 2002'de 50 milyon lira olan bütçe ödeneği bu yıl 1.5 milyar liraya yükseltildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından 2.5 milyon, işyerini büyütmeleri için finansman desteğinden kent merkezinde işyeri çeşitliliğine kadar birçok yeni düzenleme yaşama geçirilecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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