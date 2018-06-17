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2.5 milyon a

2.5 milyon esnafa müjde
Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon ın yüzünü güldürecek, hamleye hazırlanıyor. , esnafa de sübvansiyon oranını yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 460 bine ulaştı. Esnaf kredileri için 2002'de 50 milyon lira olan bütçe ödeneği bu yıl 1.5 milyar liraya yükseltildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından 2.5 milyon, işyerini büyütmeleri için finansman desteğinden kent merkezinde işyeri çeşitliliğine kadar birçok yeni düzenleme yaşama geçirilecek.

HAZAL ATEŞ
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