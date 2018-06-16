Para cezalarına çifte indirim

Kamuya olan borçları yapılandırma fırsatı, idari para cezalarını da kapsıyor. Bu cezalar arasında trafik cezası da var. Halen yapılandırma kapsamında 4.2 milyon kişinin yaklaşık 3.2 milyar lira trafik para cezası borcu bulunuyor. Yasa ile bu borçlar kolayca kapatılabiliyor. Ayrıca bu cezalarda peşin ödemede çifte indirim avantajı da sunuluyor. Hem ana parada hem Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılıyor. İşte idari para cezası borçları ile ilgili sorular ve yanıtları:
NASIL YAPILANDIRILACAK?
Borçların gecikme faizi silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Taksitle ödeme seçilirse, belirlenen katsayılar, para cezası aslı ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borçla çarpılacak. Böylece toplam ödenecek tutar hesaplanacak.
PEŞİN ÖDENİRSE NE SAĞLAYACAK?
İdari para cezası borcu ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödenirse, hem para cezasının aslından yüzde 25 hem de Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 indirim yapılıyor. Borcun ilk 2 taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde ise para cezasının aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim oluyor.
TAKSİTLİ ÖDEMEDE CEZA İNİYOR MU?
Hayır. Sadece peşin ödeme yapanlara para cezasının aslında indirim yapılıyor.
KAPSAMDAKİ CEZALAR HANGİLERİ?
31 Mart 2018 tarihinde ve öncesinde kesilmiş Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolları Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
NE ZAMAN VE NEREYE BAŞVURULACAK?
Başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
İlk taksit için son tarih 1 Ekim.
NASIL YAPILANDIRILACAK?
Borçların gecikme faizi silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Taksitle ödeme seçilirse, belirlenen katsayılar, para cezası aslı ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borçla çarpılacak. Böylece toplam ödenecek tutar hesaplanacak.
PEŞİN ÖDENİRSE NE SAĞLAYACAK?
İdari para cezası borcu ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödenirse, hem para cezasının aslından yüzde 25 hem de Yİ-ÜFE tutarında yüzde 90 indirim yapılıyor. Borcun ilk 2 taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde ise para cezasının aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim oluyor.
TAKSİTLİ ÖDEMEDE CEZA İNİYOR MU?
Hayır. Sadece peşin ödeme yapanlara para cezasının aslında indirim yapılıyor.
KAPSAMDAKİ CEZALAR HANGİLERİ?
31 Mart 2018 tarihinde ve öncesinde kesilmiş Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolları Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
NE ZAMAN VE NEREYE BAŞVURULACAK?
Başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
İlk taksit için son tarih 1 Ekim.
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