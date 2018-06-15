Haklı bir nedeni yokken işten ayrılan çalışan, istifa etmiş sayılır. İstifa halinde işçi bazı haklarını yitirdiği gibi işverene tazminat ödemek zorunda dahi kalabiliyor. Peki işçinin 10 aya kadar geçimini sağlamasına yardımcı olan işsizlik maaşı istifa durumunda alınabilir mi? En çok merak edilen konulardan biri bu.
İstifa edene 10 ay maaş
Sadece işten atılanların değil, kendi isteğiyle haklı sebeplerle ayrılanların da işsizlik maaşı alma hakkı bulunuyor. Üstelik 10 ay boyunca... İşte işsizlik maaşıyla ilgili önemli ayrıntılar.
Haklı bir nedeni yokken işten ayrılan çalışan, istifa etmiş sayılır. İstifa halinde işçi bazı haklarını yitirdiği gibi işverene tazminat ödemek zorunda dahi kalabiliyor. Peki işçinin 10 aya kadar geçimini sağlamasına yardımcı olan işsizlik maaşı istifa durumunda alınabilir mi? En çok merak edilen konulardan biri bu.
Etiketler: işsizlik , SGK , İŞKUR , istifa , asgari ücret
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