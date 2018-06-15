;
Yol Durumu
  1. Dolandırılanlar borca itiraz edebilir

edene 10 ay maaş

Sadece işten atılanların değil, kendi isteğiyle haklı sebeplerle ayrılanların da maaşı alma hakkı bulunuyor. Üstelik 10 ay boyunca... İşte işsizlik maaşıyla ilgili önemli ayrıntılar.



Haklı bir nedeni yokken işten ayrılan çalışan, etmiş sayılır. İstifa halinde işçi bazı haklarını yitirdiği gibi işverene tazminat ödemek zorunda dahi kalabiliyor. Peki işçinin 10 aya kadar geçimini sağlamasına yardımcı olan maaşı istifa durumunda alınabilir mi? En çok merak edilen konulardan biri bu.
Etiketler: , , , ,
  • 15 Haziran 2018, Cuma 18:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar