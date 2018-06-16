;
Yol Durumu
  1. Katılımda kâr artışı yüzde 56
  2. VESTEL iki ödül birden kazandı

heyecanı 'te

Dünya kupası heyecanı BİPte
İletişim ve eğlence platformu BiP, futbolseverler için 2018 FIFA Dünya Kupası'na özel kanallarını hayata geçirdi. Maçların heyecanı turnuva boyunca Spor kanallarından takip edilebilecek. Canlı maç anlatımları, video haberler ve yorumlar, son dakika gelişmeleri, maçlarla ilgili istatistikler ve analizler, puan durumları, karşılaşma fikstürleri futbolseverlere ulaştırılacak.
Etiketler: , ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ