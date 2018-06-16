İletişim ve eğlence platformu BiP, futbolseverler için 2018 FIFA Dünya Kupası'na özel kanallarını hayata geçirdi. Maçların heyecanı turnuva boyunca BiP Spor kanallarından takip edilebilecek. Canlı maç anlatımları, video haberler ve yorumlar, son dakika gelişmeleri, maçlarla ilgili istatistikler ve analizler, puan durumları, karşılaşma fikstürleri futbolseverlere ulaştırılacak.
Dünya kupası heyecanı BİP'te
Etiketler: Dünya Kupası , FIFA , BiP
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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