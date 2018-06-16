Perakende sektörü, Babalar Günü'nün Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelmesiyle çifte bayram yaşıyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Bu yıl bayramla birleşen Babalar Günü arifesinde erkek hazır giyim ve aksesuar satışlarında en az yüzde 30 artış bekliyoruz" dedi. Babalar Günü'nde hediye olarak en çok gömlek tercih edildiğini belirten Öncel, kravat, kalem, parfüm, telefon ve aksesuarın da öne çıkan ürünler arasında yer aldığını kaydetti. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da Babalar Günü'nün, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi olmasa da piyasaya yüzde 5 hareketlilik getirdiğini söyledi.
Babalar bayram etti
Etiketler: Babalar Günü
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.