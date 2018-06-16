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Babalar bayram etti

Babalar bayram etti
Perakende sektörü, 'nün Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelmesiyle çifte bayram yaşıyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Bu yıl bayramla birleşen Babalar Günü arifesinde erkek hazır giyim ve aksesuar satışlarında en az yüzde 30 artış bekliyoruz" dedi. Babalar Günü'nde hediye olarak en çok gömlek tercih edildiğini belirten Öncel, kravat, kalem, parfüm, telefon ve aksesuarın da öne çıkan ürünler arasında yer aldığını kaydetti. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık da Babalar Günü'nün, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi olmasa da piyasaya yüzde 5 hareketlilik getirdiğini söyledi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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