Turkcell'in en inovatif ürünleri arasında yer alan UpCall, yenilenen ara yüzü ve kullanıcı dostu tasarımıyla Turkcell'lilerin kullanımına sunuldu. Turkcell tarafından yasal izinler çerçevesinde kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu gösteren UpCall, farklı özellikleriyle tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmeye imkan veriyor.
UpCall yenilendi
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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