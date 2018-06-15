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yenilendi

UpCall yenilendi
Turkcell'in en inovatif ürünleri arasında yer alan UpCall, yenilenen ara yüzü ve kullanıcı dostu tasarımıyla 'lilerin kullanımına sunuldu. Turkcell tarafından yasal izinler çerçevesinde kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime ait olduğunu gösteren UpCall, farklı özellikleriyle tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmeye imkan veriyor.
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