Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,6350 seviyesinde dengelendi.

Uluslararası piyasalarda dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dün 4,6978'i gören dolar/TL, 4,6218'e kadar gerilese de ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası 4,6767'ye yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 4,6575'ten tamamladı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün akşam sona eren toplantısında, beklendiği gibi politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarıldı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 4,6350 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 5,4742'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 6,2083'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirileceğini belirterek, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının öneminin arttığını ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı.