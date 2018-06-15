Hız aşımı cezasına ret

Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan Isparta-Yalvaç karayolunda yolunda 101 kilometre hızıyla radara yakalanan Avukat Murat Çetin, 235 liralık ceza için dava açtı. Avukat Çelik, suç ve kabahatlerde orantılılık ilkesi gereği makul karşılanması gereken 1-2 kilometrelik limit aşımı nedeniyle verilen cezanın kaldırılmasını istedi. Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 2 kilometre hızın hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu gerekçe göstererek, cezayı iptal etti.