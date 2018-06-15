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leri % 0.25 artırdı

FED faizleri % 0.25 artırdı
Amerikan Merkez Bankası () leri yüzde 1.50-1.75 seviyesinden 1.75-2.00'ye yükseltti. 2015'ten bu yana FED 7'nci faiz artırımını yaptı. FED'in bu yıl 2 artış daha yapması bekleniyor. Bu kararın ardından dün dolar önce 4.68 liraya kadar yükseldi. Ardından 4.60 liraya kadar gerileyen dolar, günü ise 4.6220 liradan tamamladı.
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