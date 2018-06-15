Dolandırılanlar borca itiraz edebilir

Kimliğimi kaybetmiştim. Adıma şirketler kurulmuş, beyaz eşyalar alınmış, bankadan kredi çekilmiş. Bu konuda nasıl bir yol önerirsiniz?
DOLANDIRICILARIN çok kullandığı bir yöntem maalesef... Derhal en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
TAZMİNAT İÇİN 1 YIL SINIRI
Evlendikten sonra eşimin işten ayrılmasına karar verdik. 'Maddi durumumuz sıkıntıya girer' diye devam etme kararı aldı. Bir yılı aştıktan sonra çıkmaya karar verdi. Mümkün mü?
İş Kanunu'na göre; kadınlar evlendikten sonra 12 ay içerisinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı alabilmek için de işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Ancak sizin durumunuz biraz farklı. İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.
ORTAKLIK BİTİNCE ALACAKLAR NE OLUR?
Ortaklık bitti. Şimdi dava sürecine geliyoruz. Ortaklığım döneminde az para alan taraftım. Şimdi bunun bir getirisi olabilir mi?
ÖNCELİKLİ olarak kanunlarımızdaki ortaklıkların bitirilmesiyle ilgili düzenlemeye bakmalıyız.
Hukuk Usulü Kanunu'muzun 200. Maddesi şu şekildedir: "Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri iki bin beş yüz Türk Lirası'nı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle iki bin beş yüz Türk Lirası'ndan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.
Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dinlenebilir."
201. Maddesi ise "Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler iki bin beş yüz Türk Lirası'ndan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz" şeklindedir.
Yani sorunuzun cevabına dönmek gerekirse, miktarı 2 bin 500 TL'den (2018 yılı itibariyle 2 bin 960 TL) fazla alacaklarınız bakımından "senetle ispat zorunluluğu" vardır. Buradaki senet sadece kambiyo niteliğindeki senet olmayıp, bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği, yazılı olan ve imzasını taşıyan bir belgedir.
Senet kambiyo senetleri olan çek, bono, poliçe olabileceği gibi, kıymetli evrak olan varant, ipotekli borç senedi, irat senedi ya da bir sözleşme de olabilir. Bir kağıtta A'nın imzasını taşıyan ve A B'ye 200.000 lira borçludur metni de bir senettir. Bu ibarenin bir kağıtta yazması şart değildir, deri parçasına yazılmış, taş üzerine oyulmuş ibareler de senet oluşturur. Dolayısıyla karşı taraf muvafakat etmedikçe alacağınızı tanıkla ispat edemezsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
DOLANDIRICILARIN çok kullandığı bir yöntem maalesef... Derhal en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
TAZMİNAT İÇİN 1 YIL SINIRI
Evlendikten sonra eşimin işten ayrılmasına karar verdik. 'Maddi durumumuz sıkıntıya girer' diye devam etme kararı aldı. Bir yılı aştıktan sonra çıkmaya karar verdi. Mümkün mü?
İş Kanunu'na göre; kadınlar evlendikten sonra 12 ay içerisinde işten ayrılarak kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı alabilmek için de işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Ancak sizin durumunuz biraz farklı. İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.
ORTAKLIK BİTİNCE ALACAKLAR NE OLUR?
Ortaklık bitti. Şimdi dava sürecine geliyoruz. Ortaklığım döneminde az para alan taraftım. Şimdi bunun bir getirisi olabilir mi?
ÖNCELİKLİ olarak kanunlarımızdaki ortaklıkların bitirilmesiyle ilgili düzenlemeye bakmalıyız.
Hukuk Usulü Kanunu'muzun 200. Maddesi şu şekildedir: "Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri iki bin beş yüz Türk Lirası'nı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle iki bin beş yüz Türk Lirası'ndan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.
Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dinlenebilir."
201. Maddesi ise "Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukukî işlemler iki bin beş yüz Türk Lirası'ndan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz" şeklindedir.
Yani sorunuzun cevabına dönmek gerekirse, miktarı 2 bin 500 TL'den (2018 yılı itibariyle 2 bin 960 TL) fazla alacaklarınız bakımından "senetle ispat zorunluluğu" vardır. Buradaki senet sadece kambiyo niteliğindeki senet olmayıp, bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği, yazılı olan ve imzasını taşıyan bir belgedir.
Senet kambiyo senetleri olan çek, bono, poliçe olabileceği gibi, kıymetli evrak olan varant, ipotekli borç senedi, irat senedi ya da bir sözleşme de olabilir. Bir kağıtta A'nın imzasını taşıyan ve A B'ye 200.000 lira borçludur metni de bir senettir. Bu ibarenin bir kağıtta yazması şart değildir, deri parçasına yazılmış, taş üzerine oyulmuş ibareler de senet oluşturur. Dolayısıyla karşı taraf muvafakat etmedikçe alacağınızı tanıkla ispat edemezsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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