Büyük barış!

Torba yasa ile getirilen yapılandırma fırsatı, kamuya borcu olan milyonların yüzünü güldürdü. Borçları kolayca kapatma imkanı, büyük ilgi gördü. Hem Maliye'ye hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yağıyor. İşte borçtan kurtulma yolları:
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda.
SU FATURASINDA BORÇ TARİHİNE Mİ, SON ÖDEME TARİHİNE Mİ BAKILIYOR?
Örneğin, su kullanım dönemi 15 Şubat 2018 ila 15 Mart 2018 olan su alacağının faturada yer alan son ödeme tarihi 2018 Mart ayı içerisine rastladığı takdirde kanun kapsamına girmekte, 2018 Nisan ayına rastladığı takdirde kanun kapsamına girmemekte.
YAPILANDIRMA NE KAZANDIRACAK?
Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek. İdari para cezalarında, peşinde ana parada da indirim var.
NASIL VE NEREYE BAŞVURULACAK?
SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNE BORÇLAR IİÇİN NASIL BAŞVURULACAK?
Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanmak istemeleri halinde, ayrı ayrı başvuracak. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.
BAYRAMDA BAŞVURU
GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, borcu olduğunu öğrenen vatandaşların başvurularını Ramazan Bayramı süresince de internetten almayı sürdürecek. Vatandaşlar, devlete borcunun bulunup bulunmadığını 'www.gib. gov.tr'den ya da GİB'in mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor. Sorgulamayı yapan vatandaş, Ramazan Bayramı dahil 31 Temmuz'a kadar başvuru yapıp, borçlarını yapılandırarak ödeyebilecek.
ÖDEME TARİHLERİNE DİKKAT!
ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?
SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.
ERKEN ÖDENİRSE NE OLACAK?
Yasa, borçlulara seçtikleri taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapma imkanı veriyor. Bu durumda da hesaplanan katsayı düzeltiliyor.
KREDİ KARTİ İLE ÖDEME KABUL EDİLİYOR MU?
Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.
DAVA AÇANLAR NE YAPACAK?
Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şart olacak.
YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yapılandırmadan yararlanmak için ilk 2 taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.
31 TEMMUZ'U KAÇIRMAYIN
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Tüm borçlar için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018. Bu tarihten sonra yapılandırmaya başvuru imkanı bulunmayacak. Başvurmayanlar borçlarını faizle birlikte ödemek zorunda kalacak.
SEÇENEK BELİRTİLMEZSE NE OLUR?
Azami taksit süresi olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek ve 36 ayda bitecek.
YARIN: PARA CEZALARI
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda.
SU FATURASINDA BORÇ TARİHİNE Mİ, SON ÖDEME TARİHİNE Mİ BAKILIYOR?
Örneğin, su kullanım dönemi 15 Şubat 2018 ila 15 Mart 2018 olan su alacağının faturada yer alan son ödeme tarihi 2018 Mart ayı içerisine rastladığı takdirde kanun kapsamına girmekte, 2018 Nisan ayına rastladığı takdirde kanun kapsamına girmemekte.
YAPILANDIRMA NE KAZANDIRACAK?
Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek. İdari para cezalarında, peşinde ana parada da indirim var.
NASIL VE NEREYE BAŞVURULACAK?
SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.
BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNE BORÇLAR IİÇİN NASIL BAŞVURULACAK?
Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanmak istemeleri halinde, ayrı ayrı başvuracak. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.
BAYRAMDA BAŞVURU
GELİR İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, borcu olduğunu öğrenen vatandaşların başvurularını Ramazan Bayramı süresince de internetten almayı sürdürecek. Vatandaşlar, devlete borcunun bulunup bulunmadığını 'www.gib. gov.tr'den ya da GİB'in mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor. Sorgulamayı yapan vatandaş, Ramazan Bayramı dahil 31 Temmuz'a kadar başvuru yapıp, borçlarını yapılandırarak ödeyebilecek.
ÖDEME TARİHLERİNE DİKKAT!
ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?
SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.
ERKEN ÖDENİRSE NE OLACAK?
Yasa, borçlulara seçtikleri taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapma imkanı veriyor. Bu durumda da hesaplanan katsayı düzeltiliyor.
KREDİ KARTİ İLE ÖDEME KABUL EDİLİYOR MU?
Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.
DAVA AÇANLAR NE YAPACAK?
Bu düzenlemelerden yararlanılması için alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şart olacak.
YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yapılandırmadan yararlanmak için ilk 2 taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.
31 TEMMUZ'U KAÇIRMAYIN
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Tüm borçlar için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018. Bu tarihten sonra yapılandırmaya başvuru imkanı bulunmayacak. Başvurmayanlar borçlarını faizle birlikte ödemek zorunda kalacak.
SEÇENEK BELİRTİLMEZSE NE OLUR?
Azami taksit süresi olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek ve 36 ayda bitecek.
YARIN: PARA CEZALARI
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