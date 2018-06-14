Sultangazi Cebeci Rehabilitasyon Projesi Tanıtım Programı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Avrupa'nın on yıllardır konuştuğu fakat hayata geçiremediği doğalgaz boru hattı projesini Azerbaycan ile omuz omuza gerçekleştirdiğini belirterek, "Birilerinin aklında ve fikrinde güçlü Türkiye idealine beton dökmek var. Ey muhalefetin adayları, TANAP'ı da yıkacak mısınız, sondaj gemimizi de durduracak mısınız?" dedi. Muhalefetin 'yıkma ve durdurma' vaadi içindeyken kendilerinin duraksamadan ülkeye hizmet idealinde olduklarını anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu projeleri 'Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz' şiarı içinde üretiyoruz. Çukurca'da sınırın sıfır noktasında Türkiye tarihinde ilk defa bir sondaj kulesinin temelini attık. İlk milli sondaj gemisi Fatih'i Akdeniz'e uğurladık. Türkiye kendi mühendisleriyle Akdeniz'de petrol ve gaz arayacak. Tonu 200 dolar olan hammadde halindeki borun tonunun 400 bin dolarlık stratejik ürüne dönüştürülmesi amacıyla kurulacak tesis için anlaşma imzalandı. TANAP açıldı."
'SORUNLAR BİTECEK'
Sultangazi Cebeci bölgesindeki taş ocaklarında başlattıkları rehabilitasyon süreciyle ilgili bilgi veren Albayrak, "Tesisleri standart çerçeveye oturtuyoruz. Kırma, eleme, yıkama tesislerini ocak içerisine yerleştirerek, konveyör bantlı üretim bedelini hayata geçiyoruz. Bu, artık toz toprak, patlatma, iş sağlığı ve güvenliği açısından bütün bu riskin elimine edilmesi demek" dedi.
ÇOK SES GETİRECEK PROJELER GELİYOR
Enerji Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'ün canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı:
Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri.
Karadeniz'e de inşallah ikinci sondaj gemimizi göndereceğiz. 55 milyar dolar bu alanda ithalata kaynak ayırdık. Özellikle bölge coğrafyasında işbirliği yapacağımız görüşmeler yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda çok ses getirecek projeler açıklayacağız
Diğer ülkelerden aldığımız gazlarda da fiyatları aşağıya çekeceğiz, halkımıza daha ucuz bir hizmet vereceğiz. 2018 yılı itibariyle 81 ilin tamamına doğalgaz getirmiş olacağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak.
Enerji konusu hakikatten çok önemli, halka anlatılması da çok önemli. Türkiye'nin enerji fiyatları konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Tüm bilimsel dataları topladık.
'SORUNLAR BİTECEK'
Sultangazi Cebeci bölgesindeki taş ocaklarında başlattıkları rehabilitasyon süreciyle ilgili bilgi veren Albayrak, "Tesisleri standart çerçeveye oturtuyoruz. Kırma, eleme, yıkama tesislerini ocak içerisine yerleştirerek, konveyör bantlı üretim bedelini hayata geçiyoruz. Bu, artık toz toprak, patlatma, iş sağlığı ve güvenliği açısından bütün bu riskin elimine edilmesi demek" dedi.
ÇOK SES GETİRECEK PROJELER GELİYOR
Enerji Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'ün canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı:
Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri.
Karadeniz'e de inşallah ikinci sondaj gemimizi göndereceğiz. 55 milyar dolar bu alanda ithalata kaynak ayırdık. Özellikle bölge coğrafyasında işbirliği yapacağımız görüşmeler yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda çok ses getirecek projeler açıklayacağız
Diğer ülkelerden aldığımız gazlarda da fiyatları aşağıya çekeceğiz, halkımıza daha ucuz bir hizmet vereceğiz. 2018 yılı itibariyle 81 ilin tamamına doğalgaz getirmiş olacağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100'e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak.
Enerji konusu hakikatten çok önemli, halka anlatılması da çok önemli. Türkiye'nin enerji fiyatları konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Tüm bilimsel dataları topladık.
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