Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 23 Mayıs Çarşamba günü 202 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 190 lira seviyelerine düştü. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 14 Haziran 2018'de de yükseliyor mu? 14 Haziran Perşembe çeyrek altın ne kadar? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 14.6.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında gram altını bugün yükselişle beraber 193,26 liradan alınırken 193,43 liradan satılıyor. Çeyrek altında alış fiyatı 309,21 lira oldu, satış ise 316,26 lira…

ALTININ KİLOGRAMI DA YÜKSELDİ

Altın piyasasında, 10 işlemde 44 milyon 70 bin 678,92 liralık ve 14 işlemde 22 milyon 5 bin 648,39 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 945 bin 659,91 liralık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden,İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.

Dünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 188.950,00 1.297,20 1.063,30

En Düşük 193.000,00 1.292,00

En Yüksek 194.800,00 1.298,85

Kapanış 193.600,00 1.295,00

Ağırlıklı Ortalama 193.953,45 1.293,79

İşlem Miktarı (Kg.) 227,22 529,03

İşlem Sayısı 10 14

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 44.070.678,92 22.005.648,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 756,25

Toplam İşlem Adedi 24

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.982,75

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.977,70

Altın Endeksi Değişim (%) -0,17