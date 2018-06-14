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Öğrencilere asgari ücretle iş

Öğrencilere müjdeyi Erdoğan verdi
Recep Tayyip Erdoğan, 'da gençlere müjde verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz. Her yıl tam 100 bin öğrencimiz, bu şekilde eğitim öğretimini sürdürdüğü şehre katkıda bulunacak" dedi. Göreve geldiklerinde üniversite 45 lira burs verilirken, bu miktarı 470 liraya çıkardıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca yüksek lisans öğrencilerine 940 lira, doktora öğrencilerine de bin 410 lira ödendiğini vurguladı.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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