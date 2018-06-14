Makine alan KOBİ’ye sıfır faiz fırsatı

KOBİ'lere yeni bir destek daha hayata geçti. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), veri tabanına kayıtlı, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması için 'Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı'nı hayata geçirdi. Program ile işletmelerin kullanacakları kredilerde işletme başına en fazla 300 bin liraya kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi sıfır faizli, ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak uygulanacak. Programdan yararlanmak için başvurular, 1 Ağustos'a kadar alınacak.



NASIL BAŞVURULACAK?

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında '2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu' şeklinde arama yaparak ulaşacakları, kredi faiz desteği kapsamında alacakları makine teçhizata ilişkin başvuru formunu doldurarak KOSGEB Genel Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için sektör, ölçek ve kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) 100 milyon liralık bütçe çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacak. KOSGEB onayı alan işletmeler, bankalara başvurabilecek.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 1 AĞUSTOS

Başvuru ve onay takvimi şöyle:

4 Haziran-1 Ağustos: İşletme başvuruları

2 Ağustos-13 Ağustos: KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14 Ağustos-24 Ağustos: İşletme düzeltme ve revizyonu

25 Ağustos- 3 Eylül: KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

450 MİLYONLUK KREDİ HACMİ

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in 'Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı' ile işletmelere 450 milyon lira kredi hacmi oluşturacaklarını, 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacaklarını söyledi. "İşletmelerimize alım yaparken yerli ve yeni makine ve teçhizatları tercih etmeleri şartını getiriyoruz. Yani bu programımızla, yerli ve yeni makine ve teçhizat alımına destek vereceğiz. Sanayinin ve KOBİ'lerimizin çarklarını, yerli makinelerle döndüreceğiz" dedi.

TEMİNAT SIKINTISI ÇEKENE KOLAYLIK

KREDİ faiz desteği için onay alan işletmeler, KOSGEB Müdürlüğü'nün verdiği başvuru formu ve başvuru kodu ile protokole taraf banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacak. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin (KGF) sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabilecek.