Şehirler yenileniyor

Hükümet, imar yasasında kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor. AK Parti, 81 ile özel kalkınma planı, kentsel dönüşüme ilişkin 200 milyarlık dönüşüm ajandası hazırladı. Buna göre;
● Estetik kurulları aktif hale getirilecek.
● Her şehrin, iklimine, coğrafi özelliklerine, tarihine, özgün mimari dokusu ile estetiğine uygun 'Kentsel Tasarım Rehberleri' hazırlanacak.
● Tehlike arz ettiği öngörülen 7.5 milyon konutun dönüştürülmesi için 15 yıllık periyotta yılda 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere 500 bin konut yenilenecek.
● Mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran projelere destek verilecek. Yöresel malzeme seçimi, geleneksel mimari uygulamaları desteklenecek.
● Şehir merkezlerindeki tarihi dokunun üzerinde baskı oluşturacak mimari uygulamalara izin verilmeyecek.
● Tarihi yerler trafiğe kapanacak.
● Şehircilik Araştırma Merkezi kurulacak.
● Akıllı şehir uygulamaları, kent bilgi sistemiyle vatandaşın hayatı kolaylaştırılacak.
● Kentsel yenileme, kentsel sağlıklaştırma, kentsel canlandırma gibi projeler desteklenecek.
HAZAL ATEŞ
● Estetik kurulları aktif hale getirilecek.
● Her şehrin, iklimine, coğrafi özelliklerine, tarihine, özgün mimari dokusu ile estetiğine uygun 'Kentsel Tasarım Rehberleri' hazırlanacak.
● Tehlike arz ettiği öngörülen 7.5 milyon konutun dönüştürülmesi için 15 yıllık periyotta yılda 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere 500 bin konut yenilenecek.
● Mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran projelere destek verilecek. Yöresel malzeme seçimi, geleneksel mimari uygulamaları desteklenecek.
● Şehir merkezlerindeki tarihi dokunun üzerinde baskı oluşturacak mimari uygulamalara izin verilmeyecek.
● Tarihi yerler trafiğe kapanacak.
● Şehircilik Araştırma Merkezi kurulacak.
● Akıllı şehir uygulamaları, kent bilgi sistemiyle vatandaşın hayatı kolaylaştırılacak.
● Kentsel yenileme, kentsel sağlıklaştırma, kentsel canlandırma gibi projeler desteklenecek.
HAZAL ATEŞ
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