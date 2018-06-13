Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası, 30 Haziran'a uzatıldı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile düzenledikleri kampanyayı 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamlarının 6 milyar liraya ulaştığını aktardı.
Kampanya fırsatı uzadı
Etiketler: Nazmi Durbakayım , GYODER
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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