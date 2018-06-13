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Kampanya fırsatı uzadı

Kampanya fırsatı uzadı
Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası, 30 Haziran'a uzatıldı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği () ile düzenledikleri kampanyayı 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de sadece 3 kamu bankasının verdiği konut kredisi rakamlarının 6 milyar liraya ulaştığını aktardı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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