Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, halen aylık bin 85 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu tutar Temmuz'da memur zammıyla zamlanacak. İlk 5 aylık enflasyona göre memurların Temmuz zammı yüzde 5.89 olarak görünüyor. Bu oran, Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Enflasyon Haziran'da sabit kalırsa evde bakım aylığı bin 149 liraya ulaşacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre de memur zammı yüzde 6.77 görünüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse evde bakım aylığı bin 158 liraya yükselecek. Bu yardımdan en az yüzde 50 engelli veya ağır engeli bulunanlar, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nce bakıma ihtiyacı olan engelliliği tespit edilen ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan kişiler faydalanabiliyor. Bu tutar da 2018 yılı için 967,27 lira.
Evde yaşlı yakınına bakana bin 158 TL
Evde engelli ve yaşlı yakınına bakanlara verilen maaş Temmuz ayında artacak. Memur zammı yüzde 6.77 olursa, aylık bin 158 liraya yükselecek
Etiketler: Sosyal Hizmetler , zam , enflasyon , Yaşlı
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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