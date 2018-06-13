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436 firmadan 92.3 milyar $

436 firmadan 92.3 milyar $
Türkiye çılar Meclisi (), 2017 yılı 'İlk 1000 İhracatçı Firma' araştırmasının sonuçlarını yayınladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk bin firmanın toplam ihracatının 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 13.4 artarak 92.3 milyar dolara ulaştığını belirtti. Büyükekşi, "İlk binde 436 firma var. 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan firma sayısı 10. 2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar ihracat barajını aşması" diye konuştu.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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