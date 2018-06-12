Alman lüks otomobil devi Porsche, 6 milyar euro yatırımla Tesla'ya rakip olarak yaptığı elektrikli otomobili Mision E'ye Türkçe isim seçti. Otomobilin adının Türkçe TAY ve CAN kelimelerinin birleşimiyle TAYCAN olacağı açıklandı. Ancak TAYCAN'ın ismi konusunda bir sıkıntı ortaya çıktı. TAYCAN markasının, Gaziantep'te çuval üreten bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Gaziantep'te yaşayan Hanifi Sinan Taycan'ın sahibi olduğu, özellikle Avrupa'ya ihraç etmek üzere büyük çuvallar üreten Taycan Plastik ile Porsche'un masaya oturması bekleniyor. Gelecek yıl piyasaya çıkacağı açıklanan TAYCAN, ilk bilgilere göre 600 beygir gücünde olacak. 500 kilometrelik bir menzil vaat eden araç, 15 dakika içinde tam olarak şarj edilebilecek.
Porsche 'çuval'ladı!
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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