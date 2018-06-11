Yılın en iyi motorları

Otomobillerde kullanılan motorlarla ilgili dünyanın en önemli ödülü olan International Engine of the Year'ın 2018 (Uluslararası Yılın Motoru) sonuçları açıklandı. Bu organizasyonun ilk Türk jüri üyesi olarak 2006 yılından bu yana oy kullanıyorum. Bu yıl 20'nci yaşını kutlayan ödül dünya çapında etkisini artırmış durumda. Bu nedenle otomobil markaları da reklamlarında bu ödülü kullanmaya başladı. Dünyanın farklı ülkelerinde 70 otomotiv gazetecisinin jüri üyesi olduğu International Engine of the Year 2018'de büyük ödül olan International Engine of the Year ile birlikte 3.0-4.0 Litre hacim kategorisi, En iyi Performans Motoru ve son 20 yılın en iyi motoru (Best of Best) ödüllerini Ferrari'nin çift turbo beslemeli 3.9 V8 motoru kazandı. Son 1 yılda satışa sunulan motorların yarıştığı Yeni Motor kategorisinde de ödül Ferrari'nin 6.5 litrelik V12'sine gitti. Çevreci Motor ve Electrikli Motor kategorilerinde Tesla ödüle uzanmayı başardı. 1.0 Litre Altı hacim kategorisinde VW, 3 silindirli 1.0 TSI ile ödül alırken, 1.0-1.4 Litre hacim kategorisinde PSA'nın (Peugeot, Citroen, DS ve Opel) 1.2 litrelik turbo beslemeli motoru 4'üncü kez ödülü kazandı. 1.4-1.8 Litre kategorisinde BMW 1.5 litre Hibrit, 1.8-2.0 Litre'de Porsche 2.0 litre turbo, 2.0-2.5 Litre'de Audi 2.5 litre 5 silindir turbo ödül kazanan motorlar oldu.
HALİT BOLKAN
HALİT BOLKAN
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