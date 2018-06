Yılın en iyi motorları

kullanılan motor larla ilgili dünyanın en önemli ödülü olan(Uluslararası Yılın Motoru) sonuçları açıklandı. Bu organizasyonun ilk Türk jüri üyesi olarak 2006 yılından bu yana oy kullanıyorum. Bu yıl 20'nci yaşını kutlayan ödül dünya çapında etkisini artırmış durumda. Bu nedenle otomobil markaları da reklamlarında bu ödülü kullanmaya başladı. Dünyanın farklı ülkelerindejüri üyesi olduğu International Engine of the Year 2018'de büyük ödül olanile birlikte 3.0-4.0 Litre hacim kategorisi, En iyi Performans Motoru ve son 20 yılın en iyi motoru (Best of Best) ödülleriniçift turbo beslemelikazandı. Son 1 yılda satışa sunulan motorların yarıştığı Yeni Motor kategorisinde de ödül Ferrari'nin 6.5 litrelik V12'sine gitti. Çevreci Motor ve Electrikli Motor kategorilerindeödüle uzanmayı başardı. 1.0 Litre Altı hacim kategorisinde VW, 3 silindirli 1.0 TSI ile ödül alırken, 1.0-1.4 Litre hacim kategorisinde'nın (Peugeot, Citroen, DS ve Opel) 1.2 litrelik turbo beslemeli motoru 4'üncü kez ödülü kazandı. 1.4-1.8 Litre kategorisinde BMW 1.5 litre Hibrit, 1.8-2.0 Litre'de Porsche 2.0 litre turbo, 2.0-2.5 Litre'de Audi 2.5 litre 5 silindir turbo ödül kazanan motorlar oldu.