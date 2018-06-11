Emekli maaşı hesapta

İlk bin liralık ikramiyesini geçtiğimiz hafta alan emekliler, bayrama maaşı da cebinde giriyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, ayın 17'si ile 28'i arasında ödenmesi gereken maaşlarını erken alıyor. Ödemeler bugün başlıyor, çarşamba günü de tamamlanacak. Maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılıyor. Tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanların Haziran maaşları bugün hesaba yatacak. Yarın da tahsis numarasının son rakamı 1, 3 ve 8 olanlara maaş ödemeleri yapılacak. Tahsis numarasının son rakamı 0, 2, 4 ve 6 olanlar ise maaşlarını çarşamba günü hesaplarından çekebilecek. Memur emeklileri ise Haziran maaşlarını tam tarihlerinde ayın 1'i ile 5'i arasında almıştı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine biner lira bayram ikramiyeleri de geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günleri ödenmişti. Böylece tüm emekliler bayrama hem bin liralık ikramiyelerini hem de maaşlarını almış olarak girecek.
KAMU ÇALIŞANI DA AYIN 13'ÜNDE ALIYOR
3.7 milyon kamu çalışanına da Ramazan Bayramı nedeniyle maaşları erken ödenecek. Kamu kurumlarında, belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapan memurların, sözleşmeli personelin, işçilerin ve diğer statülerde çalışanların maaşı ayın 13'ünde hesaplarına yatacak. Kamu çalışanları böylece maaşlarını bayram girmeden önce almış olacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu konuda tüm kuruluşların hazırlıklarını yaptığını söyledi.
ÖDEME TAKVİMİ
TAHSIS NUMARASI SON RAKAMI
5, 7 ve 9 olanlar Bugün
1, 3 ve 8 olanlar Yarın
0, 2, 4 ve 6 olanlar Çarşamba
KAMU ÇALIŞANI DA AYIN 13'ÜNDE ALIYOR
3.7 milyon kamu çalışanına da Ramazan Bayramı nedeniyle maaşları erken ödenecek. Kamu kurumlarında, belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapan memurların, sözleşmeli personelin, işçilerin ve diğer statülerde çalışanların maaşı ayın 13'ünde hesaplarına yatacak. Kamu çalışanları böylece maaşlarını bayram girmeden önce almış olacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu konuda tüm kuruluşların hazırlıklarını yaptığını söyledi.
ÖDEME TAKVİMİ
TAHSIS NUMARASI SON RAKAMI
5, 7 ve 9 olanlar Bugün
1, 3 ve 8 olanlar Yarın
0, 2, 4 ve 6 olanlar Çarşamba
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