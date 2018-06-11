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Emekli ı hesapta

Biner lira bayram sini cebine koyan 9 milyonu aşkın ve Bağ-Kur emeklisi, bu ay ını da erken alıyor. Maaş ödemeleri bugün başladı, çarşamba günü tamamlanacak

Emekli maaşı hesapta
İlk bin liralık sini geçtiğimiz hafta alan emekliler, bayrama ı da cebinde giriyor. 9 milyonu aşkın ve Bağ- Kur emeklisi, ayın 17'si ile 28'i arasında ödenmesi gereken maaşlarını erken alıyor. Ödemeler bugün başlıyor, çarşamba günü de tamamlanacak. Maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılıyor. Tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanların Haziran maaşları bugün hesaba yatacak. Yarın da tahsis numarasının son rakamı 1, 3 ve 8 olanlara maaş ödemeleri yapılacak. Tahsis numarasının son rakamı 0, 2, 4 ve 6 olanlar ise maaşlarını çarşamba günü hesaplarından çekebilecek. Memur emeklileri ise Haziran maaşlarını tam tarihlerinde ayın 1'i ile 5'i arasında almıştı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine biner lira bayram ikramiyeleri de geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günleri ödenmişti. Böylece tüm emekliler bayrama hem bin liralık ikramiyelerini hem de maaşlarını almış olarak girecek.

ÇALIŞANI DA AYIN 13'ÜNDE ALIYOR
3.7 milyon kamu çalışanına da Ramazan Bayramı nedeniyle maaşları erken ödenecek. Kamu kurumlarında, belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapan memurların, sözleşmeli personelin, işçilerin ve diğer statülerde çalışanların maaşı ayın 13'ünde hesaplarına yatacak. Kamu çalışanları böylece maaşlarını bayram girmeden önce almış olacak. Maliye Bakanı , bu konuda tüm kuruluşların hazırlıklarını yaptığını söyledi.


ÖDEME TAKVİMİ
TAHSIS NUMARASI SON RAKAMI

5, 7 ve 9 olanlar Bugün
1, 3 ve 8 olanlar Yarın
0, 2, 4 ve 6 olanlar Çarşamba
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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