Yıl ve yaş şartlarını tamamlamış ancak prim borcu ya da dondurulan sigorta süresi nedeniyle emekli olamayanlar torba yasa ile muradına erdi. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar yapılandırma ile bu imkana kavuştu. Emeklilik için dondurulan sigorta süresine ihtiyacı olanlar da yapılandırma kapsamında ihya etme fırsatı yakaladı. SGK, bu imkanlardan yararlanmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenlere de kredi yolunu açtı. Sigortalılar Ziraat Bankası'ndan aylık 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile kredi kullanabilecek. İmkandan yararlanmak isteyen sigortalılar, öncelikle yapılandırma başvurularını Sosyal Güvenlik İl-Merkez Müdürlükleri'ne yapacak. Ardından da alacakları borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte bankaya müracaat edecek. Kredinin geri ödemeleri ise emekli maaşıyla yapılacak. İşte kredinin kapsamı: "Prim borcunu öderse Bağ-Kur'dan, Bağ-Kur prim borcunu öderse SSK'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlardan prim borcunu öderse yaşlılık aylığı bağlanacak kişiler, borçlanma ile yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler, hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek kişiler."
Bağ-kur’luya aylık kredisi
Prim borcunu yapılandırarak ya da sigorta süresini ihya ederek emekli olabilecek Bağ-Kur’lulara kredi imkanı da sağlandı. 48 ay vadeli kredinin geri ödemesi emekli maaşıyla yapılacak
Etiketler: sosyal güvenlik , borç , sigorta , SGK
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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