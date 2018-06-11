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tek bir kalmayacak

Atıl tek bir fabrika arsa kalmayacak
Hükümet, ların, teşvikle alınıp da tek bir çivi çakılmayan ların üretime kazandırılması için çalışma başlattı. Valiliklere gönderilen genelgeyle, arsanın verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapı ruhsatı almayan, alıp da 2 yıl içinde üretime geçmeyenler uyarıldı. Şu ana kadar yaklaşık 150'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde 4 bine yakın parsel geri alındı.

HAZAL ATEŞ
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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