Atıl tek bir fabrika arsa kalmayacak

Hükümet, atıl fabrikaların, teşvikle alınıp da tek bir çivi çakılmayan arsaların üretime kazandırılması için çalışma başlattı. Valiliklere gönderilen genelgeyle, arsanın verildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapı ruhsatı almayan, alıp da 2 yıl içinde üretime geçmeyenler uyarıldı. Şu ana kadar yaklaşık 150'nin üzerinde organize sanayi bölgesinde 4 bine yakın parsel geri alındı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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