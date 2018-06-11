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: ’ye akacak

IIF: Türkiye’ye sermaye akacak
Uluslararası Finans Enstitüsü () verilerine göre; bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42.3 milyar dolarlık net girişi beklenirken, en fazla girişin 51.3 milyar dolarla 'ye, en fazla çıkışın ise 77 milyar dolarla Kore'de olacağı öngörülüyor. Türkiye'ye geçen yıl 39.1 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanmıştı. Türkiye'ye gelen sermaye girişlerine bakıldığında, yılın ilk 4 ayında 25.8 milyar dolarlık para akışı gerçekleştiği tahmin ediliyor.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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