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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Atıl tek bir fabrika arsa kalmayacak
  2. 3 günde 10 bin bİna barıştı

- 15 dakika

Manisa-İzmir 15 dakika
Vatandaşın heyecanla beklediği Sabuncubeli Tünelleri bugün tarafından açılıyor. Başbakan'ın açılışı yapmasının ardından tünel araç trafiğine açılacak ve geçişler ücretsiz olacak. , - karayolunun 21. kilometresinde bulunuyor. Hem İzmir- Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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