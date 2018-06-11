Manisa-İzmir 15 dakika

Vatandaşın heyecanla beklediği Sabuncubeli Tünelleri bugün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılıyor. Başbakan'ın açılışı yapmasının ardından tünel araç trafiğine açılacak ve geçişler ücretsiz olacak. Sabuncubeli Tüneli, İzmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde bulunuyor. Hem İzmir- Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre.
Etiketler: Manisa , Binali Yıldırım , İzmir , Sabuncubeli Tüneli , Başbakan
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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