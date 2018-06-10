13 milyon binayı kayıt altına alması hedeflenen İmar Barışı, tüm vatandaşları ilgilendiren bir uygulama. İmar ve ruhsat problemi olan yapıları kayıt altına alırken kentsel dönüşüme ciddi bir kaynak sağlayan düzenleme İstanbul Boğazı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı gibi kentlerin ortak mirası olarak kabul edilen bölgeleri de koruyor. Ayrıca, özel mülkiyete ait arsalara yapılmış yapılara da Yapı Kayıt Belgesi verilmiyor, bu arsa sahipleri mağdur edilmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışına ilişkin vatandaşa yol gösterecek kitapçık hazırladı. Kitapçıkta imar barışının neden yapıldığı, elde edilen gelirin nasıl kullanılacağı, yapı kayıt belgesi bedelinin nasıl hesaplanacağı, imar barışından hangi yapıların yararlanacağı gibi akıllardaki soru işaretlerini giderecek cevaplar yer aldı.
İmar barışı herkesi kucaklıyor
İmar ve ruhsat problemi olan yapıları kayıt altına alırken kentsel dönüşüme ciddi bir kaynak yaratan İmar Barışı, İstanbul Boğazı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı gibi kentlerin ortak mirası olarak kabul edilen bölgeleri de koruyor
Etiketler: Yapı Kayıt Belgesi , İstanbul Boğazı , 31 Aralık , kentsel dönüşüm , Türkiye , Emlak , imar barışı
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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