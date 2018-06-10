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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 2018'de en çok satan o oldu

herkesi kucaklıyor

İmar ve ruhsat problemi olan yapıları kayıt altına alırken e ciddi bir kaynak yaratan , , Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı gibi kentlerin ortak mirası olarak kabul edilen bölgeleri de koruyor

İmar barışı herkesi kucaklıyor
13 milyon binayı kayıt altına alması hedeflenen , tüm vatandaşları ilgilendiren bir uygulama. İmar ve ruhsat problemi olan yapıları kayıt altına alırken e ciddi bir kaynak sağlayan düzenleme İstanbul Boğazı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı gibi kentlerin ortak mirası olarak kabul edilen bölgeleri de koruyor. Ayrıca, özel mülkiyete ait arsalara yapılmış yapılara da verilmiyor, bu arsa sahipleri mağdur edilmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışına ilişkin vatandaşa yol gösterecek kitapçık hazırladı. Kitapçıkta imar barışının neden yapıldığı, elde edilen gelirin nasıl kullanılacağı, yapı kayıt belgesi bedelinin nasıl hesaplanacağı, imar barışından hangi yapıların yararlanacağı gibi akıllardaki soru işaretlerini giderecek cevaplar yer aldı.
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