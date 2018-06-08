İkramiye bayramı

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye ödenmesini sağlayan düzenleme, yüzleri güldürdü. Emekliler, ilk ikramiyelerini de aldı. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, bin liralık ikramiyelerini dün aldı. Sabah saatlerinde bankaya gelerek ikramiyelerini alan emekliler, yüzleri mutlu bir şekilde ayrıldı. Emekli ikramiyelerini aldıklarını söyleyen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. Bugün de SSK emeklilerinin hesabına bin liralık ikramiyeleri yatırıldı. Emekliler, böylece bayrama ek gelir ile girmiş olacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay maaşları da erken ödenecek. SSK emeklileri maaşını her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. Hükümet, bayram nedeniyle emekli maaşlarını erkene çekti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu ayın 11'i ile 13'ü arasında alabilecek.
2 AY SONRA İKİNCİSİ
İkramiye ile ek gelire kavuşan emekliler, bu yaz ikinci ödemelerini de alacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ağustos ayında, Kurban Bayramı öncesinde bin lira ödenecek. İkinci ikramiye ödemesi 1-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tam ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önceden duyurulacak. Emekliler, ikramiye ödemesini bin lira olarak alıyor. Vefat edenlerin hak sahiplerine hisseleri oranında ikramiye veriliyor. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
2 AY SONRA İKİNCİSİ
İkramiye ile ek gelire kavuşan emekliler, bu yaz ikinci ödemelerini de alacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ağustos ayında, Kurban Bayramı öncesinde bin lira ödenecek. İkinci ikramiye ödemesi 1-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tam ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önceden duyurulacak. Emekliler, ikramiye ödemesini bin lira olarak alıyor. Vefat edenlerin hak sahiplerine hisseleri oranında ikramiye veriliyor. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
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