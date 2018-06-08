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İlan-ı

Otomobil piyasasında devrim yaratan , pazarına resmen giriş yaptı. Şirketin kariyer sayfasında, ’da servis yöneticisi pozisyonu için iş ilanı açıldı

İlan-ı Tesla
ABD'de kurulan Tesla elektrikli otomobil çıkarttı. Bu sayede dünya markası olmayı başardı. Otomobil piyasasında bir devrim yarattı. Şirketin CEO'su Elon Musk ise geçtiğimiz haftalarda pazarına gireceğini açıkladı. Şirket, yapılan açıklama sonrasında Türkiye pazarına yönelik ilk somut adımı kariyer sayfasında yayınladığı iş ilanıyla attı. 'da servis yöneticisi pozisyonu için başvuruları kabul etmeye başladı. tarafından açılan ilanda lisans derecesi veya buna denk profesyonel deneyime sahip olan kişilerin başvuru yapabileceği anlatıldı. Alınacak servis yöneticisinin görevleri ise şöyle sıralandı: "Müşterilere mükemmel bir hizmet sunacak. Takım üyelerini geliştirecek. Tesla servisini, Model 3 müşterilerinin ihtiyaçlarına hazır hale getirecek..."

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