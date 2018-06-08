ABD'de kurulan Tesla elektrikli otomobil çıkarttı. Bu sayede dünya markası olmayı başardı. Otomobil piyasasında bir devrim yarattı. Şirketin CEO'su Elon Musk ise geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına gireceğini açıkladı. Şirket, yapılan açıklama sonrasında Türkiye pazarına yönelik ilk somut adımı kariyer sayfasında yayınladığı iş ilanıyla attı. İstanbul'da servis yöneticisi pozisyonu için başvuruları kabul etmeye başladı. Tesla tarafından açılan ilanda lisans derecesi veya buna denk profesyonel deneyime sahip olan kişilerin başvuru yapabileceği anlatıldı. Alınacak servis yöneticisinin görevleri ise şöyle sıralandı: "Müşterilere mükemmel bir hizmet sunacak. Takım üyelerini geliştirecek. Tesla servisini, Model 3 müşterilerinin ihtiyaçlarına hazır hale getirecek..."
İlan-ı Tesla
Otomobil piyasasında devrim yaratan Tesla, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şirketin kariyer sayfasında, İstanbul’da servis yöneticisi pozisyonu için iş ilanı açıldı
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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