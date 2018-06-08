Bor devrimi

Türkiye borda ülkeye büyük katma değer yaratacak, savunma sanayimizi geliştirecek, önemli bir ihracat kalemi yaratacak dev bir hamle başlattı. Dünyanın borda iki önemli firması olan Eti Maden ile Çinli Dalian Jinma dün Teknoloji Transferi Mutabakatı imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin bir rüyasının gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Bu protokol ile Balıkesir'de, yüksek teknoloji bor karbür üretim tesisi kuracağız. Bu tesis ile bor karbüre dayalı yüksek katma değerli ürünler geliştirecek olan teknolojiyi ülkemize kazandırmış olacağız. Bor karbür, madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata kadar artıracak bir teknoloji. Tam 2 bin kat" dedi. Albayrak, bor madenindeki katma değer artışlarını şu şekilde açıkladı: "Kolemanit bor dediğimiz, en kaliteli hammadde ürününün dünya ortalama pazarı 200 dolar civarında. Bunu işleyerek ve rafine ederek toz haline, borik asit dediğimiz hale dönüştürdüğümüzde, dünya piyasasında tonu 600 dolar civarı olan bir ürün halini alıyor.
EN DAYANIKLI MADEN...
Bundan sonraki süreç, dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element olan bor karbür ingot. Borik asit bor karbüre dönüştüğünde, toz halleriyle birlikte tonu yaklaşık 40 bin dolara kadar olan mamül ürüne dönüşüyor. Bunu yeni teknolojilerle de işleyerek levhalar şeklinde ürüne dönüştürdüğümüzde, burada zırh levhalar, eğimli ve kıvrımlı olanların özellikle helikopter zırhlarında, silindir boru ve ince olan nükleer santral nötron tutucuları ve soğutmada, zırh ve yelek dediğimiz mukavemeti en dayanıklı ama müthiş derecede hafif olan ve özellikle savunma sanayimizdeki en stratejik ürüne dönüştürüyoruz."
SAVUNMA SANAYİİ ATILIMI
Bakan Albayrak, bor karbürün Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olacağını da belirterek, "Kalitesi ile dünyada Türkiye'nin adıyla anılan, örnek ve öncü sektörlerden biri olacak. Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin güçlenmesine katkıda bulunacak. Özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürün Türkiye'de üretilmesi ile savunma sanayimiz açısından da önemli bir adım atacağız" değerlendirmesinde bulundu.
EN DAYANIKLI MADEN...
Bundan sonraki süreç, dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element olan bor karbür ingot. Borik asit bor karbüre dönüştüğünde, toz halleriyle birlikte tonu yaklaşık 40 bin dolara kadar olan mamül ürüne dönüşüyor. Bunu yeni teknolojilerle de işleyerek levhalar şeklinde ürüne dönüştürdüğümüzde, burada zırh levhalar, eğimli ve kıvrımlı olanların özellikle helikopter zırhlarında, silindir boru ve ince olan nükleer santral nötron tutucuları ve soğutmada, zırh ve yelek dediğimiz mukavemeti en dayanıklı ama müthiş derecede hafif olan ve özellikle savunma sanayimizdeki en stratejik ürüne dönüştürüyoruz."
SAVUNMA SANAYİİ ATILIMI
Bakan Albayrak, bor karbürün Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olacağını da belirterek, "Kalitesi ile dünyada Türkiye'nin adıyla anılan, örnek ve öncü sektörlerden biri olacak. Bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin güçlenmesine katkıda bulunacak. Özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürün Türkiye'de üretilmesi ile savunma sanayimiz açısından da önemli bir adım atacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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