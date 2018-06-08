İstanbul serbest piyasada dolar 4,4940 liradan, avro 5,3090 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,4920 liradan alınan dolar, 4,4940 liradan satılıyor. 5,3070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3090 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,4940 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3140 lira olmuştu.